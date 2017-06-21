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    Доллар в России пробил отметку в 60 рублей

    Прогноз: Курс доллара будет двигаться в диапазоне 57-63 рубля

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Сегодня на рынке наличной валюты России курс доллара превысил критическую отметку в 60 рублей.

    Как сообщает Report, доллар подорожал на фоне движения вниз нефтяных цен, введения новых санкций США в отношении России и постепенного оттока портфельных инвестиций с российских финансовых рынков.

    Аналитическая группа Report прогнозирует подорожание доллара до 62-63 рублей и колебания его стоимости в диапазоне 57-63 рубля к концу года. Отметим, что доллар в этом году падал до минимума в 55,72 рубля, максимальное же значение зафиксировано в первый рабочий день год - 61,2864 рубля. Сейчас наличный доллар продается по 60,1511 рубля. 

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