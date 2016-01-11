​Доллар в России резко подорожал

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Центральный Банк России поднял официальный курс доллара на 12 января сразу на 3 рубля - до уровня 75,95 RUB/USD.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, это решение обновило рекорд стоимости американской валюты. Официальный курс евро вырос на 3,12 рублей - до уровня 82,80 RUB/EUR.

Отметим, что после открытия Московской биржи сегодня биржевой курс евро поднялся до уровня 83,97 RUB/EUR, доллара - 76,49 RUB/USD.