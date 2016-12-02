Доллар в Казахстане дешевеет

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Средневзвешенный курс доллара США 2 декабря на утренних торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) составил 334 тенге за доллар. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, 30 ноября курс был равен 342 KZT/USD. Таким образом, за последние два дня национальная валюта Казахстана укрепилась на 2,25%.

Напомним, что вчера, 1 декабря, торги на KASE не проводились в связи с празднованием в стране Дня первого президента Казахстана.

Объем торгов по доллару 2 декабря составил 57 млн долларов против 36,2 млн долларов 30 ноября (+57,%). Укрепление национальной валюты Казахстана последовало за ростом цен на нефть на 10% за последние два дня, являющуюся основным сырьевым товаром республики.