Доллар установил рекорд по популярности в расчетах через SWIFT

Доля доллара в международных расчетах через систему SWIFT в августе достигла 48,03%, установив новый исторический рекорд.

Доля доллара в международных расчетах через систему SWIFT в августе достигла 48,03%, установив новый исторический рекорд.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные SWIFT.

По сравнению с июлем доля доллара выросла еще на 1,57 процентного пункта. Таким образом, американская валюта продолжает укреплять позиции в международных расчетах. В то же время доля евро в августе упала до исторически минимальных 23,2%, потеряв 1,22 п.п. Это произошло в первую очередь из-за снижения популярности евро за пределами еврозоны. Одновременно рекордные показатели продемонстрировал китайский юань. Его доля выросла до 3,47% по итогам августа против 3,06% месяцем ранее.