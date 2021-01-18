Доллар усилился, однако трейдеры ждут снижения

Доллар США восстановился с недавних минимумов, прибавив более 1,5% против корзины из других основных валют, вопреки ожиданиям относительно дальнейшего ослабления американской валюты в 2021 году

Доллар США восстановился с недавних минимумов, прибавив более 1,5% против корзины из других основных валют, вопреки ожиданиям относительно дальнейшего ослабления американской валюты в 2021 году.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, тем не менее, некоторые инвесторы и аналитики полагают, что рост доллара будет кратковременным.

Индекс доллара ICE 18 января почти достиг отметки 91, восстановившись с уровня 89,4, достигнутого 5 января, который был минимумом с середины апреля 2018 года. Фондовый рынок и рынок гособлигаций США были закрыты в связи с празднованием дня Мартина Лютера Кинга.

Восстановление доллара обусловлено ожиданиями относительно того, что Джанет Йеллен, номинированная на должность министра финансов США избранным президентом Джо Байденом, просигнализирует об отказе от риторики президентской администрации Дональда Трампа о необходимости ослабления национальной валюты.

Йеллен, ранее возглавлявшая Федеральную резервную систему США, в рамках выступления в сенате во вторник планирует заявить о том, что курс доллара должен определяться рынком, сообщили в Wall Street Journal.

В связи с такими новостями у инвесторов, рассчитывающих на падение доллара, возникли сомнения, отметила Джейн Фоули из Rabobank.

Согласно котировкам рынков фьючерсов, трейдеры в последнее время делали масштабные ставки на ослабление американской валюты. Объем чистой короткой позиции по доллару почти так же велик, как в конце сентября прошлого года, согласно анализу данных Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC), проведенному Royal Bank of Canada.

Рынки в последний раз были так негативно настроены по отношению к доллару в апреле 2018 года, заявили в банке.

Многие ожидают ослабления доллара в текущем году на фоне восстановления мировой экономики после коронавирусного кризиса.

По их мнению, глобальное экономическое восстановление приведет к оттоку средств из активов США в пользу рискованных активов других стран, имеющих более высокую доходность, что означает продажу доллара с целью покупки других валют.

Стратеги-аналитики Citigroup представили один из самых радикальных прогнозов, сообщив, что потенциальное снижение доллара может составить до 20%.

Тем временем доходность гособлигаций США растет, делая американские долговые бумаги более привлекательными для инвесторов. Ожидания относительно наращивания государственных расходов и выпуска гособлигаций в США привели к росту доходности бумаг, особенно после того, как кандидаты от Демократической партии получили два места в сенате по итогам второго тура выборов в Джорджии, что дает демократам контроль над обеими палатами конгресса.

При этом некоторые сомневаются, что рост доходности гособлигаций окажет доллару серьезную поддержку. Спред доходности гособлигаций США и Германии или Японии достиг максимума с начала марта, однако доходность американских долговых бумаг все еще недостаточно высока, чтобы привлечь дополнительных инвесторов. Кроме того, ФРС обещала по-прежнему сохранять процентные ставки на низком уровне.

"В краткосрочной перспективе пока рано говорить об окончании нисходящего тренда по доллару", — заявил Пол Меггуэсси из JPMorgan.

Пара евро/доллар США на момент написания статьи торговалась с понижением на 0,1%, по 1,2067, а пара доллар США/канадский доллар выросла на 0,4%, до 1,2771.