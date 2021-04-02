Доллар усилил рост к евро на данных по рынку труда США

Pantheon: пока остальной мир не догонит США, это должно оставаться положительным фактором для доллара

Курс доллара в пятницу вечером несколько усиливает рост по отношению к евро после выхода данных по безработице в США, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 18.30 (по бакинскому времени) курс евро снижался до 1,1753 доллара США с уровня предыдущего закрытия в 1,1775 доллара США за евро, до выхода статистики показатель находился на отметке в 1,1768 доллара США. Курс доллара к иене рос до 110,73 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 110,6 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,11%, до 93,03 пункта.

Динамика на валютном рынке остается слабой, поскольку большинство мировых фондовых и сырьевых бирж закрыты в связи со Страстной пятницей.

Валютные инвесторы отреагировали на данные по рынку труда США. Так, безработица в стране в марте снизилась до 6% с уровня февраля в 6,2%, что совпало с прогнозами аналитиков. При этом число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 916 тысяч, что оказалось значительно лучше прогнозов аналитиков.

Аналитик Pantheon Ян Шепердсон (Ian Shepherdson) считает, что экономика США восстанавливается быстрее других стран и скоро может увидеть "посковидный мир", что положительно отражается на динамике доллара.

"До тех пор, пока остальной мир не догонит США, это должно оставаться положительным фактором для доллара", — приводит газета Wall Street Journal слова аналитика.