Доллар укрепился к евро в ожидании статданных по безработице в США

Курс доллара в пятницу утром укрепился по отношению к евро в преддверии данных по рынку труда в США.

Курс доллара в пятницу утром укрепился по отношению к евро в преддверии данных по рынку труда в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро к доллару снижается до 1,1038 доллара США за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1064 доллара. Курс доллара к иене опускается до 115,44 иены за доллар со 115,46 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,13%, до 97,92 пункта.

Валютные инвесторы в пятницу находятся в ожидании статистики по рынку труда в США. Аналитики полагают, что безработица в стране в феврале снизилась до 3,9% с 4% в январе, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 400 тыс. после увеличения на 467 тыс.

Наряду с этим, американская валюта поддерживается предпочтениями инвесторов в пользу активов-убежищ на фоне ситуации вокруг Украины. В ответ на признание Россией суверенитета ЛНР и ДНР и проведение военной спецоперации по демилитаризации Украины ряд стран ввели санкции против РФ.

По словам аналитиков DBS Research, которые приводит газета Wall Street Journal, из-за российско-украинского конфликта инвесторы ищут безопасность в индексе доллара, в йене и швейцарском франке, в то время как евро больше всего страдает от географической близости и негативных последствий расширения санкций в отношении России.