​Доллар стремительно дорожает

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджане курс национальной валюты после девальвации 18 мая достиг максимальной отметки и вновь начал слабеть по отношению к доллару США. Сегодня официальный курс достиг 1,0495 AZN/USD.

Как сообщает аналитическая группа Report, причиной падения стоимости маната является укрепление доллара на мировом рынке. Так, 15 мая доллар ослабел по отношению к единой европейской валюте до отметки 1,1470 USD/EUR, затем вновь начал укрепляться, и сегодня курс евро на мировом рынке снизился до 1,09 USD/EUR.

Основные причины укрепления доллара на международном валютном рынке связаны с сохранением положительных тенденций макроэкономических показателей США и рядом проблем Европейского Союза: "Сокращение показателей безработицы и рост уровня инфляции восприняты как первые сигналы к началу повышения темпов роста экономики в этой стране. В результате, инвесторы, ожидающие повышения Федеральной резервной системой учетной ставки в сентябре этого года, начали скупать доллары".

Проблема ЕС в связи с Грецией все еще не нашла своего решения. Греция отказалась от выполнения своих обязательств по выплатам в Международный валютный фонд в первые дни июня. В результате, началось падение евро и стремительное укрепление доллара.

По мнению аналитиков Report, если проблема Греции не решится, процесс падения евро и укрепления доллара продолжится. Это может привести к паритету пары доллар/евро в ближайшие 2-3 месяца.