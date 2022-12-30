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Доллар США завершает уходящий год в плюсе

Доллар США завершает уходящий год в плюсе Уходящий год стал удачным для американской валюты - курс доллара заметно прибавил по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро, иена и фунт стерлингов, при этом утром последней сессии года он слабо увеличивается к евро и фунту и снижаетс
Финансы
30 декабря 2022 г. 09:45
Доллар США завершает уходящий год в плюсе

Уходящий год стал удачным для американской валюты - курс доллара заметно прибавил по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро, иена и фунт стерлингов, при этом утром последней сессии года он слабо увеличивается к евро и фунту и снижается к иене.

Как передает Report, курс евро к доллару опустился до 1,0656 доллара с уровня прошлого закрытия 1,0661 доллара, курс доллара к иене - до 132,51 иены со 133,01 иены. Курс фунта стерлингов снизился до 1,2051 доллара с закрытия четверга в 1,2052 доллара, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) - вырос на 0,15%, до 103,99 пункта.

С начала года по отношению к евро доллар подорожал более чем на 6%. Негативными факторами для европейской валюты стали энергетический кризис, а также опасение заметного ухудшения экономической ситуации в странах Европы. В июле евро даже впервые за 20 лет оказался дешевле доллара.

По отношению к иене американская валюта прибавила с начала этого года еще сильнее - чуть больше 15%. Основной причиной такой динамики стала разница в действиях японского и американского регуляторов – в то время как Федрезерв США поднимал учетную ставку, центробанк Японии сохранял ее на отрицательном уровне. Тем не менее под конец года иена чуть укрепилась к доллару и отошла от многолетних минимумов.

Курс британского фунта к доллару с января упал почти на 11%. Валютные инвесторы оценивали риски для британской экономики, а также политическую неопределенность в стране. В сентябре валюта достигала исторического минимума в 1,0384 доллара после того, как уже бывший глава минфина Великобритании Квази Квартенг предложил отменить изначально планируемое повышение налога на прибыль предприятий.

Индекс доллара с начала текущего года, в свою очередь, увеличился более чем на 8%.

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