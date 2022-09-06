О нас

Доллар США подешевел к евро

Доллар США подешевел к евро Курс доллара к другим основным мировым валютам несколько приостановил рост, а к европейской он снизился, в то время как рынки ожидают макростатистику позднее во вторник.
Финансы
6 сентября 2022 г. 09:07
Доллар США подешевел к евро

Курс доллара к другим основным мировым валютам несколько приостановил рост, а к европейской он снизился, в то время как рынки ожидают макростатистику позднее во вторник.

Как передает Report, курс евро к доллару вырос до 0,9951 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9926 доллара, курс доллара к иене поднимается до 140,61 иены со 140,59 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снизился на 0,21%, до 109,59 пункта. Этот индекс днем ранее преодолел отметку в 110 пунктов впервые за 20 лет.

Позднее в ходу торгов инвесторы ожидают публикации индекса деловой активности в сфере услуг США (Services ISM). Аналитики ждут снижения показателя в августе до 55,1% с июльских 56,7%.

При этом общую поддержку курсу американской валюты продолжают давать ожидания вокруг повышения Федеральной резервной системы США учетной ставки на заседании позднее в сентябре. По данным CME Group, 62% аналитиков закладывают ее повышение еще на 0,75 процентного пункта, до 3-3,25% годовых.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке US dollar falls against euro

Экслюзивные новости

В Азербайджане вспышка респираторных инфекций ожидается в октябре-декабре
В Азербайджане вспышка респираторных инфекций ожидается в октябре-декабре
5 сентября 2022 г. 15:11
Глава военной администрации Кривого Рога: Линия фронта отброшена от города на 50 км
Глава военной администрации Кривого Рога: Линия фронта отброшена от города на 50 км
2 сентября 2022 г. 16:58
Азербайджанские полицейские на службе в городе Лачыне
ФотоАзербайджанские полицейские на службе в городе Лачыне
1 сентября 2022 г. 09:52
Анар Рафиев: После начала войны развозили терминалы Starlink в горячие точки Украины
Анар Рафиев: После начала войны развозили терминалы Starlink в горячие точки Украины
31 августа 2022 г. 13:30
Погибший в ДТП в Горанбое военнослужащий получит статус шехида
Погибший в ДТП в Горанбое военнослужащий получит статус шехида
29 августа 2022 г. 10:49
TIKA: Хотим принять участие в восстановлении Карабаха
TIKA: Хотим принять участие в восстановлении Карабаха
26 августа 2022 г. 11:42
В результате ракетных ударов в Украине разрушены дома и объекты 30 азербайджанцев
ФотоВ результате ракетных ударов в Украине разрушены дома и объекты 30 азербайджанцев
26 августа 2022 г. 09:58
Назначен начальник станции Ходжасан
Назначен начальник станции "Ходжасан"
25 августа 2022 г. 16:09
Европейский суд рассматривает обоснованность иска Азербайджана против Армении
Европейский суд рассматривает обоснованность иска Азербайджана против Армении
24 августа 2022 г. 14:25
Азербайджан представил в Европейский суд информацию о сожжении армянами домов в Лачыне
Азербайджан представил в Европейский суд информацию о сожжении армянами домов в Лачыне
24 августа 2022 г. 13:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi