Доллар США подешевел к евро

Курс доллара к другим основным мировым валютам несколько приостановил рост, а к европейской он снизился, в то время как рынки ожидают макростатистику позднее во вторник.

Курс доллара к другим основным мировым валютам несколько приостановил рост, а к европейской он снизился, в то время как рынки ожидают макростатистику позднее во вторник.

Как передает Report, курс евро к доллару вырос до 0,9951 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9926 доллара, курс доллара к иене поднимается до 140,61 иены со 140,59 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снизился на 0,21%, до 109,59 пункта. Этот индекс днем ранее преодолел отметку в 110 пунктов впервые за 20 лет.

Позднее в ходу торгов инвесторы ожидают публикации индекса деловой активности в сфере услуг США (Services ISM). Аналитики ждут снижения показателя в августе до 55,1% с июльских 56,7%.

При этом общую поддержку курсу американской валюты продолжают давать ожидания вокруг повышения Федеральной резервной системы США учетной ставки на заседании позднее в сентябре. По данным CME Group, 62% аналитиков закладывают ее повышение еще на 0,75 процентного пункта, до 3-3,25% годовых.