Доллар сохраняет стабильность перед заседанием ФРС США

Доллар США сохраняет стабильность во вторник, торгуясь ниже 20-летнего максимума против других основных валют. Инвесторы ждут, что на заседании на этой неделе Федеральная резервная система (ФРС) продолжит агрессивное повышение процентных ставок для ослабл

Доллар США сохраняет стабильность во вторник, торгуясь ниже 20-летнего максимума против других основных валют. Инвесторы ждут, что на заседании на этой неделе Федеральная резервная система (ФРС) продолжит агрессивное повышение процентных ставок для ослабления инфляции.

Как передает Report, индекс, отображающий стоимость американской валюты против шести других основных валют, мало изменился и находится на 109,53. Ранее в этом месяце он достиг отметки 110,79 — максимума с июня 2002 года.

Доходность двухлетних казначейских облигаций США, крайне восприимчивая к ожиданиям в отношении денежно-кредитной политики, впервые с ноября 2007 года достигла 3,970%. Доходность 10-летних бумаг поднималась до 3,518%, что является максимумом с апреля 2011 года.

Рыночные котировки полностью учитывают вероятность того, что в среду ФРС поднимет ключевую ставку на 75 базисных пунктов. Вероятность повышения ставки на 100 базисных пунктов оценивается в 19%. Хотя эта оценка по-прежнему высока, она ниже, чем в прошлую среду, когда инвесторы, шокированные неожиданным ускорением роста потребительских цен в США в августе, оценивали вероятность повышения ставки на 100 базисных пунктов на 38%.

Пара доллар/японская иена снизилась на 0,15% до 142,96, продолжив консолидацию после двух предпринятых в этом месяце попыток пробить уровень 145. В результате 7 сентября паре удалось впервые за 24 года достичь отметки 144,99. Пара доллар/иена склонна реагировать на изменения в разнице между доходностью долгосрочных облигаций правительств США и Японии.

Пара евро/доллар во вторник торговалась без существенных изменений, по 1,0030. Последнюю неделю она постепенно двигалась вверх, закрепляя позиции выше уровня паритета, после того как 6 сентября впервые за два десятилетия упала до отметки 0,9864.