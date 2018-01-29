Доллар снова укрепляется против евро

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Доходность 10-летних облигаций США повысилась до 2,7141%, достигнув максимального уровня за последние четыре года.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, рост процентных ставок привел к укреплению доллара на мировом валютном рынке.

Курс доллара, поднявшийся на прошлой неделе после заявлений главы ЕЦБ Марио Драги до 1,25 USD/EUR по отношению к основному конкуренту – евро, сейчас упал до 1,2375. Ко Харуки, глава финансовой группы CIBC World Markets в Токио, сказал, что рост доходности 10-летних облигаций США увеличивает спрос на доллар.

Report прогнозирует, что курс USD/EUR, показавший за последний месяц резкий рост, может несколько снизиться: "Максимальное значение курса, вероятно, будет в диапазоне 1,26-1,27 USD/EUR в 2018 году. Учитывая тот факт, что ФРС поднимет ставку не менее трех раз в этом году, ожидается укрепление доллара со второй половины года".