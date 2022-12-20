Доллар снизился до 67 рублей, евро - ниже 72

На открытии торгов на Московской бирже курс доллара достиг 68 руб./$, евро - 72 руб./€, но позднее рубль начал укрепляться.

На открытии торгов на Московской бирже курс доллара достиг 68 руб./$, евро - 72 руб./€, но позднее рубль начал укрепляться.

Как передает Report со ссылкой на российсике СМИ, по состоянию на 9:23 доллар снизился на 0,01%, до 67,7 руб./$, курс евро - на 0,42%, до 71,8 руб./€.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,13%, до 2129,98 пункта. РТС упал на 4,55%, до 991,38 пункта.

В начале декабря рубль подешевел на фоне введенного странами Запада потолка цен на поставки российской нефти. Ослаблению национальной валюты также способствовало согласование Евросоюзом девятого пакета антироссийских санкций на прошлой неделе.