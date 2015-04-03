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    Курс доллара резко упал

    Report: В Азербайджане курс доллара останется стабильным, а евро может подорожать до 1,15-1,18 манатов

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Количество новых рабочих мест в США, открытие которых было запланировано на март текущего года, вместо предусмотренных 245 тыс. составило всего 126 тыс.

    Как сообщает Report, данная информация дает основание предполагать, что в ближайшее время степень учета в США повышена не будет.

    В результате этого, биржевой курс американского доллара возрос с уровня 1,0880 USD/EUR до 1,1023 USD/EUR и в настоящее время сделки осуществляются вокруг индекса 1,1.

    Эксперты считают, что если курс данной валютной пары превысит 1,1050 USD/EUR, она сможет приблизиться к цели в 1,13.

    По мнению аналитической группы Report, в этих условиях курс доллара в Азербайджане останется стабильным, евро достигнет уровня 1,15, а затем может повыситься до 1,18 AZN/EUR.

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