Курс доллара резко упал

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Количество новых рабочих мест в США, открытие которых было запланировано на март текущего года, вместо предусмотренных 245 тыс. составило всего 126 тыс.

Как сообщает Report, данная информация дает основание предполагать, что в ближайшее время степень учета в США повышена не будет.

В результате этого, биржевой курс американского доллара возрос с уровня 1,0880 USD/EUR до 1,1023 USD/EUR и в настоящее время сделки осуществляются вокруг индекса 1,1.

Эксперты считают, что если курс данной валютной пары превысит 1,1050 USD/EUR, она сможет приблизиться к цели в 1,13.

По мнению аналитической группы Report, в этих условиях курс доллара в Азербайджане останется стабильным, евро достигнет уровня 1,15, а затем может повыситься до 1,18 AZN/EUR.