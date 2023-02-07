Доллар продемонстрировал стабильность к евро и иене перед выступлением главы ФРС

Курс доллара во вторник утром незначительно изменился к другим основным мировым валютам в преддверии выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

Курс доллара во вторник утром незначительно изменился к другим основным мировым валютам в преддверии выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Курс евро к доллару остался на уровне прошлого закрытия в 1,073 доллара. Курс доллара к иене уменьшается до 132,39 иены со 132,65 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) снизился на 0,12%, до 103,5 пункта.

Валютные инвесторы ждут комментариев главы ФРС относительно дальнейшего курса монетарной политики регулятора. Пауэлл позже во вторник выступит в Экономическом клубе Вашингтона.