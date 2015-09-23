​Доллар постепенно подорожает

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Deutsche Bank обнародовал долгосрочный прогноз по паре доллар/евро на уровне 1,05 USD/EUR.

Как сообщает Report, в своем вчерашнем обращении к клиентам эксперты банка призвали их воздержаться от покупок доллара в конце текущего года. Специалисты банка, ранее отдававшие предпочтение покупкам доллара, по итогам технического анализа курса USD/EUR приступили к более осторожной стратегии.

Несмотря на это, Deutsche Bank ожидает, что в долгосрочной перспективе курс изменится в пользу доллара. Согласно прогнозам банка, риск дополнительного смягчения со стороны Европейского центрального банка выступает в качестве фактора, оказывающего давление на евро. Как видно из нижеследующего графика, высока вероятность падения курса до уровня 1,10 USD/EUR. Затем ожидается подорожание евро. Однако в случае если курс упадет ниже отметки 1,10 USD/EUR, может возникнуть паритет.