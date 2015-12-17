​Доллар постепенно подорожает - ПРОГНОЗ

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Федеральная резервная система (ФРС) США 16 декабря наконец-то повысила ключевую ставку с 0,25% до 0,5%. Это решение ожидали 97% участников рынка. После решения серьезных изменений в активах финансовых рынков не наблюдалось. На валютных и фондовых биржах, в сырьевых ценах отмечаются незначительные изменения. Сейчас всех интересует вопрос, какими будут следующие шаги ФРС и как среагирует на них рынок.

Отметим, что глава ФРС Джанет Йеллен в своем вчерашнем выступлении заявила, что экономика США восстанавливается, однако ожидается постепенная нормализация монетарной политики. Она отметила, что хотя нынешний уровень инфляции остается низким, однако положительные тенденции на рынке труда ускорят инфляцию, которая достигнет целевого значения 2% в среднесрочной перспективе.

Дж.Йеллен отметила, что темпы повышения ключевой ставки в условиях низкого экономического роста будут низкими, однако ускорятся с увеличением темпов экономического роста. Наряду с этим, будет учитываться реакция глобального финансового рынка.

Аналитическая группа Report считает, что глобальный финансовый рынок будет регулировать свои действия в соответствии с решениями ФРС. Отметим, что заседание ФРС проводится каждые 45 дней, то есть очередное заседание следует ожидать в первые дни февраля 2016 года. До этого времени будут отслеживаться показатели безработицы, экономического роста, инфляции. При повышении учетной ставки ФРС будут учитывать ожидания глобального финансового рынка. Кризис в развивающихся странах может вынудить ФРС несколько смягчить свои решения. Повышение ключевой ставки ФРС станет причиной направления финансовых потоков из развивающихся стран в США, поэтому не исключено, что ФРС проявит осторожность, предпринимая очередные шаги.

Основным фактором станет состояние экономики Китая. Замедление китайской экономики, девальвация юаня и цены на нефть определят будущее экономик стран мира.

Аналитическая группа Report прогнозирует, что в следующем году стоимость нефти будет колебаться в диапазоне 20-50 долларов/баррель. В этом случае российская экономика столкнется с трудностями, что вызовет волну кризиса в развивающихся странах. С отменой санкций в отношении Ирана в конце января прогнозируется снижение цен на нефть до 25 долларов/баррель. В целом, в ближайшие 3-5 лет цены на нефть будут колебаться в вышеуказанном диапазоне. В качестве причин указывается нежелание США сокращать добычу, выход на мировой рынок иранской нефти, снижение спроса на нефть в результате замедления китайской экономики, начало экспорта нефти США и другие факторы.

Цена на золото в ближайшие месяцы снизится до 1 000 долларов/унция, в долгосрочной перспективе - до 700 долларов/унция. В результате повышения ключевой ставки ФРС золото потеряет привлекательность в качестве финансового актива, в то же время увеличится спрос на облигации США, что и станет причиной падения цен на золото.

Согласно прогнозу аналитиков США, курс доллара будет зависеть от обнародованных в США экономических показателей. По их мнению, в следующем году доллар укрепится по отношению к евро, курс USD/EUR уйдет ниже паритета. Ожидается, что в 2016 году ФРС повысит ключевую ставку от 2 до 4 раз до уровня 2%.