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Доллар подорожал к евро и иене в рамках коррекции

Доллар подорожал к евро и иене в рамках коррекции Курс доллара в четверг утром коррекционно вырос по отношению к другим основным мировым валютам после заметного снижения торговым днем ранее, обусловленного решением Федрезерва (ФРС) США по монетарной политике и комментариями главы регулятора Джерома Пауэл
Финансы
16 июня 2022 г. 09:32
Доллар подорожал к евро и иене в рамках коррекции

Курс доллара в четверг утром коррекционно вырос по отношению к другим основным мировым валютам после заметного снижения торговым днем ранее, обусловленного решением Федрезерва (ФРС) США по монетарной политике и комментариями главы регулятора Джерома Пауэлла.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро к доллару снизился до 1,0441 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0443 доллара, курс доллара к иене вырос до 134,38 иены со 133,83 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,16%, до 105 пунктов. В среду вечером индекс доллара упал на 0,68%.

На рынке американской валюты в четверг утром наблюдается коррекционная динамика. Доллар показал значительное снижение торговым днем ранее после решения по монетарной политике ФРС. Так, регулятор по итогам июньского заседания впервые с ноября 1994 года повысил базовую процентную ставку сразу на 75 базисных пунктов — до уровня 1,5-1,75% годовых.

Пауэлл заявил, что ожидает резкого снижения инфляции в ближайшие годы. Он также отметил, что цель ФРС заключается в том, чтобы добиться темпов роста потребительских цен на уровне 2% в год при одновременном сохранении сильного рынка труда.

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