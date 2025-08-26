О нас

Доллар подешевел после попытки Трампа уволить одного из членов совета управляющих ФРС США Доллар снизился к другим основным мировым валютам, в том числе евро и иене. Инвесторы оценивают ситуацию с возможной отставкой одного из членов совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США под давлением президента Дональда Трампа.
26 августа 2025 г. 15:19
Доллар снизился к другим основным мировым валютам, в том числе евро и иене. Инвесторы оценивают ситуацию с возможной отставкой одного из членов совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США под давлением президента Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро к доллару вырос до $1,1622 с $1,1620 за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене снизился до 147,56 иены с уровня прошлого закрытия в 147,79 иены за доллар.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) сократился на 0,04%, до 98,41 пункта.

Ранее Трамп заявил, что у американских властей есть достаточные основания полагать, что член совета управляющих ФРС Лиза Кук могла предоставить ложные сведения об ипотечных соглашениях.

Президент США также неоднократно критиковал и самого главу Федрезерва Джерома Пауэлла, требуя от него снижения учетной ставки.

Позднее сегодня ожидается публикацию макростатистики. Согласно прогнозу аналитиков, индекс доверия потребителей в Соединенных Штатах сократился до 96,4 пункта с 97,2 пункта месяцем ранее.

