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Доллар подешевел к мировым валютам

Доллар подешевел к мировым валютам Стоимость доллара к основным мировым валютам в понедельник утром опустилась.
Финансы
9 января 2023 г. 09:08
Доллар подешевел к мировым валютам

Стоимость доллара к основным мировым валютам в понедельник утром снизилась.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов. Рынки ожидают на неделе публикации статистики по инфляции в США, а также начала очередного сезона корпоративной отчетности.

Курс евро к доллару вырос до 1,0675 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0644 доллара, курс доллара к иене опустился до 131,7 иены со 132,07 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) опускался на 0,28%, до 103,59 пункта.

На текущей неделе рынки ожидают публикацию данных по годовой инфляции в США в декабре. Рынки полагают, что показатель продолжил снижение и в прошлом месяце составил 6,5% после 7,1% в ноябре. Инфляция может показать замедление шестой месяц подряд после пикового значения почти в 9% в июне.

Рынки в то же время продолжают оценивать статистику по безработице в США, которая была опубликована в пятницу. Так, в декабре безработица в стране неожиданно снизилась - до 3,5% с 3,7%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 223 тыс., прогнозировался рост лишь на 200 тыс.

Также в пятницу стартует новый сезон корпоративной отчетности, который традиционно начинается с крупных американских банков. В этот день свои отчеты опубликуют BNY Mellon, JP Morgan Chase и Citigroup.

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Версия на английском языке US dollar falls in price against world currencies

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