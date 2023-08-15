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Доллар подешевел к мировым валютам в ожидании статданных

Доллар подешевел к мировым валютам в ожидании статданных Курс доллара во вторник утром снизилась к другим основным мировым валютам. Рынки позднее ожидают публикацию статистики, в том числе по США.
Финансы
15 августа 2023 г. 09:25
Доллар подешевел к мировым валютам в ожидании статданных

Курс доллара во вторник утром снизилась к другим основным мировым валютам. Рынки позднее ожидают публикацию статистики, в том числе по США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро к доллару вырос до 1,0912 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0904 доллара. Курс доллара к иене опустился до 145,53 иены за доллар со 145,54 иены.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) уменьшался на 0,08%, до 103,01 пункта.

Позднее во вторник до открытия торгов в США будут опубликованы данные по розничным продажам в стране. Аналитики полагают, что в месячном выражении показатель в июле вырос на 0,4% после увеличения на 0,2% месяцем ранее.

Также будут обнародованы данные по безработице в Великобритании. Эксперты ожидают сохранения показателя в апреле-июне на уровне марта-мая в 4%. А после открытия торгов в Европе Центр исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW) опубликует индекс доверия инвесторов к экономике Германии. Показатель в августе прогнозируется на уровне июля в минус 14,7 пункта.

В среду также ожидается выход важных для рынка данных, в том числе протокол июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и вторая оценка ВВП еврозоны во втором квартале.

В то же время иена в целом стабильна к доллару после выхода данных по ВВП Японии. Во втором квартале показатель, по предварительной оценке, увеличился на 6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) при прогнозе роста на 3,1%. При этом объем личного потребления сократился на 0,5% в квартальном выражении вместо ожидавшегося роста на 0,1%

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