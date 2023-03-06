Доллар подешевел к мировым валютам перед выступлением главы ФРС

Курс доллара в понедельник утром снизился к другим основным мировым валютам.

Курс доллара в понедельник утром снизился к другим основным мировым валютам.

Как передает Report, это следует из данных торгов. Инвесторы в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

Курс евро к доллару вырос до 1,0644 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0632 доллара. Курс доллара к иене опустился до 135,61 иены со 135,86 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) уменьшился на 0,06%, до 104,46 пункта.

Пауэлл во вторник и среду выступит в конгрессе США. Рынки рассчитывают услышать подсказки по монетарной политике регулятора.

По данным CME Group, аналитики ожидают нового повышения ключевой ставки в марте: 75,3% - вновь на 25 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых, а 24,7% - уже на 50 базисных пунктов. Повышение ставки традиционно поддерживает курс национальной валюты, но инвесторы будут также оценивать сроки возможного завершения цикла повышения.

Также в пятницу будут обнародованы данные по безработице в США. Этот показатель является одним из важнейших для решений ФРС по монетарной политике. Эксперты предполагают, что безработица в стране в феврале сохранилась на уровне января в 3,4%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 200 тыс. после увеличения на 517 тыс. месяцем ранее.