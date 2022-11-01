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Доллар подешевел к мировым валютам перед решением ФРС США

Доллар подешевел к мировым валютам перед решением ФРС США Стоимость доллара к мировым валютам во вторник утром снизилась. Инвесторы ожидают итогов ноябрьской встречи Федеральной резервной системы (ФРС) США и сигналов регулятора по монетарной политике на следующий год.
Финансы
1 ноября 2022 г. 09:46
Доллар подешевел к мировым валютам перед решением ФРС США

Стоимость доллара к мировым валютам во вторник утром снизилась. Инвесторы ожидают итогов ноябрьской встречи Федеральной резервной системы (ФРС) США и сигналов регулятора по монетарной политике на следующий год.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро к доллару рос до 0,9906 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9883 доллара, курс доллара к иене снизился до 148,41 иены со 148,71 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) уменьшался на 0,22%, до 111,28 пункта.

Очередное заседание ФРС США проходит 1-2 ноября. По итогам регулятор объявит свое решение по ключевой ставке, а затем глава американского центробанка Джером Пауэлл выступит на пресс-конференции.

По данным CME Group, 88% аналитиков ожидают повышения ставки на 75 базисных пунктов - до 3,75-4% годовых. При этом 12% экспертов допускают повышения лишь на 50 базисных пунктов.

Повышение ставки может стать шестым подряд. ФРС ужесточает монетарную политику на фоне высокой инфляции. Такой стратегии придерживаются многие мировые ЦБ.

При этом эксперты расходятся во мнении по поводу декабрьской встречи регулятора. Ставку на уровне 4,25-4,5% годовых ожидают 48% экспертов, в то время как почти 47% ждут показатель на уровне в 4,5-4,75% годовых.

Традиционно повышение ставки поддерживает доллар, однако на фоне длительного цикла ужесточения монетарной политики рынки больше ждут сигналов регулятора по планам на следующий год.

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