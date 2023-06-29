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Доллар подешевел к евро перед выходом важных статистических данных по США

Доллар подешевел к евро перед выходом важных статистических данных по США Курс доллара в четверг днем снизился по отношению к евро в преддверии выхода важных статданных по США.
Финансы
29 июня 2023 г. 15:52
Доллар подешевел к евро перед выходом важных статистических данных по США

Курс доллара в четверг днем снизился по отношению к евро в преддверии выхода важных статданных по США.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Курс евро к доллару вырос до 1,0926 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0911 доллара. Курс доллара к иене снизился до 144,26 иены со 144,46 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) вырос на 0,01%, до 102,91 пункта.

Позже в четверг выйдут данные по ВВП США. Как полагают эксперты, согласно третьей, окончательной оценке показатель роста ВВП в первом квартале будет улучшен до 1,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) со второй оценки в 1,3%.

Кроме того, ожидается публикация данных по рынку труда в США. Аналитики считают, что количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 24 июня увеличилось в стране на одну тысячу - до 265 тыс. заявок.

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Версия на английском языке USD falls against euro ahead of US statistics data release

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