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Доллар подешевел к евро и йене на неожиданном снижении ВВП США

Доллар подешевел к евро и йене на неожиданном снижении ВВП США Курс доллара к евро и иене снизился утром в последний рабочий день июля, в то время как трейдеры продолжают реагировать на данные о возможной рецессии в американской экономике в прошлом квартале.
Финансы
29 июля 2022 г. 10:03
Доллар подешевел к евро и йене на неожиданном снижении ВВП США

Курс доллара к евро и иене снизился утром в последний рабочий день июля, в то время как трейдеры продолжают реагировать на данные о возможной рецессии в американской экономике в прошлом квартале.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро к доллару вырос до 1,0218 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0196 доллара, курс доллара к йене уменьшилась до 133 иен со 134,28 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) упал на 0,46%, до 105,87 пункта.

Согласно первой оценке министерства торговли США, ВВП страны снизился второй квартал подряд – на 0,9% в пересчете на год. При этом аналитики ждали небольшого роста. Это усилило опасения возможности рецессии американской экономики, которая формально будет наличествовать, если первоначальная оценка подтвердится.

В целом с начала недели к евро доллар подешевел незначительно — на 0,07%, но к йене — более серьезно, на 2,2%. А индекс доллара сократился на 0,8%. В эти дни американская валюта в целом чувствовала себя неуверенно в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы США.

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Версия на английском языке Dollar slips against euro, yen on unexpected decline in US GDP

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