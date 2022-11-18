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Доллар подешевел к другим основным мировым валютам

Доллар подешевел к другим основным мировым валютам Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и йена, опустилась в пятницу утром, рынки продолжают ожидать сигналов от Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Финансы
18 ноября 2022 г. 09:14
Доллар подешевел к другим основным мировым валютам

Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и йена, опустилась в пятницу утром, рынки продолжают ожидать сигналов от Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро к доллару растёт до 1,0367 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0360 доллара, курс доллара к иене опускается до 139,92 иены со 140,18 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) уменьшается на 0,15%, до 106,53 пункта.

Трейдеры в целом проявляют осторожность, продолжая оценивать перспективы вокруг учетной ставки Федрезерва. По данным CME Group, 81% аналитиков прогнозируют ее повышение в декабре на 0,5 процентного пункта, до 4,25-4,5% годовых. При этом еще недавно большинство склонялось к более резкому повышению - на 0,75 п.п., как это происходило на нескольких предыдущих заседаниях ФРС.

Эксперты в связи с этим обратили внимание на признаки устойчивости экономики и рынка труда как поддерживающие факторы, а в качестве негативных отметили восприимчивость рынка к негативной статистике об экономике и инфляции.

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Версия на английском языке Dollar falls against other major world currencies

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