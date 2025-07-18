Доллар подешевел к другим мировым валютам на опасениях вокруг макроэкономики США

Курс доллара к корзине валют шести стран-торговых партнеров США в пятницу утром снизился на фоне опасений вокруг макроэкономики Соединенных Штатов из-за ускорения инфляции в стране.

Курс доллара к корзине валют шести стран-торговых партнеров США в пятницу утром снизился на фоне опасений вокруг макроэкономики Соединенных Штатов из-за ускорения инфляции в стране.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро к доллару увеличился до $1,1617 с $1,1593 за евро, а к иене - до 148,78 иены с уровня прошлого закрытия в 148,76 иены за доллар.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,11% - до 98,54 пункта.

Член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США Адриана Куглер заявила, что регулятору необходимо удерживать ставку на стабильном уровне "в течение некоторого времени", поскольку инфляция в стране ускоряется. Во вторник стало известно, что годовая инфляция в США по итогам июня ускорилась до максимальных с февраля 2,7%.

Рынки следят за данными, поскольку они могут дать подсказку относительно дальнейших действий ФРС. Слабая макростатистика, указывающая на замедление экономики, может привести к более позднему снижению базовой ставки регулятором. По данным CME Group, порядка 59,9% аналитиков ждут снижения ставки ФРС в сентябре с текущего уровня в 4,25-4,5% годовых.