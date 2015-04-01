Доллар остался стабильным, а евро продолжает падать

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджане официальный курс доллара США остался стабильным и составил 1,0485 манат.
Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк, официальный курс евро продолжает падать. Так, сегодня утром евро упал с 1,1317 маната до 1,1304 манат.
Курс российского рубля упал с 0,0182 манат до 1,0180 манат:
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0485
|1 Евро
|1.1304
|1 Российский рубль
|0.0180
|1 Австралийский доллар
|0.8004
|1 Аргентинское песо
|0.1189
|100 Белорусских рублей
|0.0071
|1 Бразильский реал
|0.3284
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2855
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0867
|100 Вон Республики Корея
|0.0952
|1 Чешская крона
|0.0410
|100 Чилийских песо
|0.1678
|1 Китайский юань
|0.1692
|1 Датская крона
|0.1513
|1 Грузинский лари
|0.4671
|1 Гонконгский доллар
|0.1352
|1 Индийская рупия
|0.0168
|1 Английский фунт стерлингов
|1.5583
|100 Индонезийских рупий
|0.0080
|100 Иранских риалов
|0.0037
|1 Шведская крона
|0.1220
|1 Швейцарский франк
|1.0812
|1 Израильский шекель
|0.2635
|1 Канадский доллар
|0.8289
|1 Кувейтский динар
|3.4890
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0164
|100 Ливанских фунтов
|0.0693
|1 Малазийский ринггит
|0.2845
|1 Мексиканское песо
|0.0687
|1 Молдавский лей
|0.0586
|1 Египетский фунт
|0.1375
|1 Норвежская крона
|0.1305
|100 Узбекских сум
|0.0421
|1 Польский злотый
|0.2776
|1 Сингапурский доллар
|0.7668
|1 Саудовский риял
|0.2795
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4464
|1 Турецкая лира
|0.4042
|1 Тайваньский доллар
|0.0335
|1 Таджикский сомони
|0.1752
|1 Новый туркменский манат
|0.2996
|1 Украинская гривна
|0.0447
|100 Японских йен
|0.8769
|1 Новозеландский доллар
|0.7839
|Золото (1 унция)
|1244,5695
|Серебро (1 унция)
|17,4680
|Платина (1 унция)
|1183,7565
|Палладий (1 унция)
|764,3565
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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