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    Доллар остался стабильным, а евро продолжает падать

    Курс российского рубля упал до 0,0180 манатa

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджане официальный курс доллара США остался стабильным и составил 1,0485 манат.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк, официальный курс евро продолжает падать. Так, сегодня утром евро упал с 1,1317 маната до 1,1304 манат.

    Курс российского рубля упал с 0,0182 манат до 1,0180 манат:

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0485
    1 Евро 1.1304
    1 Российский рубль 0.0180
    1 Австралийский доллар 0.8004
    1 Аргентинское песо 0.1189
    100 Белорусских рублей 0.0071
    1 Бразильский реал 0.3284
    1 Дирхам ОАЭ 0.2855
    1 Южноафриканский рэнд 0.0867
    100 Вон Республики Корея 0.0952
    1 Чешская крона 0.0410
    100 Чилийских песо 0.1678
    1 Китайский юань 0.1692
    1 Датская крона 0.1513
    1 Грузинский лари 0.4671
    1 Гонконгский доллар 0.1352
    1 Индийская рупия 0.0168
    1 Английский фунт стерлингов 1.5583
    100 Индонезийских рупий 0.0080
    100 Иранских риалов 0.0037
    1 Шведская крона 0.1220
    1 Швейцарский франк 1.0812
    1 Израильский шекель 0.2635
    1 Канадский доллар 0.8289
    1 Кувейтский динар 3.4890
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0164
    100 Ливанских фунтов 0.0693
    1 Малазийский ринггит 0.2845
    1 Мексиканское песо 0.0687
    1 Молдавский лей 0.0586
    1 Египетский фунт 0.1375
    1 Норвежская крона 0.1305
    100 Узбекских сум 0.0421
    1 Польский злотый 0.2776
    1 Сингапурский доллар 0.7668
    1 Саудовский риял 0.2795
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4464
    1 Турецкая лира 0.4042
    1 Тайваньский доллар 0.0335
    1 Таджикский сомони 0.1752
    1 Новый туркменский манат 0.2996
    1 Украинская гривна 0.0447
    100 Японских йен 0.8769
    1 Новозеландский доллар 0.7839
    Золото (1 унция) 1244,5695
    Серебро (1 унция) 17,4680
    Платина (1 унция) 1183,7565
    Палладий (1 унция) 764,3565
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