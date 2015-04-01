Доллар остался стабильным, а евро продолжает падать

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджане официальный курс доллара США остался стабильным и составил 1,0485 манат.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк, официальный курс евро продолжает падать. Так, сегодня утром евро упал с 1,1317 маната до 1,1304 манат.

Курс российского рубля упал с 0,0182 манат до 1,0180 манат: