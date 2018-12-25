Доллар ослабел к иене до минимума за 4 месяца

https://report.az/storage/news/ca0c0d2eda12a9a47163e47cd9c41f4c/86f7b28b-f07a-43c9-87b1-223dc3e7908c_292.jpg
Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня доллар США ослабел к национальной валюте Японии - иене до самой низкой отметки за последние четыре месяца.
Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, курс снизился на 0,27%, до 110,12 JPY/USD.
В последний раз американская валюта торговалась у этой отметки в конце августа. Сейчас стоимость одного доллара составляет 110,25 иены.
Nərmin RəhimovaАвтор новости