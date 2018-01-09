Доллар начал укрепляться

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Курс доллара США начал укрепляться на мировом валютном рынке по отношению к большинству других валют, за исключением японской иены.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, причиной стало ужесточение монетарной политики Центробанком Японии (BoJ), объявившем о сокращении объема выкупа облигаций на 20 млрд иен (177,3 млн долларов).

После решения BoJ процентные ставки начали повышаться сначала в Японии, а затем в Европе. В то же время наблюдался рост процентных ставок гособлигаций США. Так, ставки 10-летних эталонных гособлигаций США впервые за последние 10 месяцев превысили 2,50%. Специалист по процентным стратегиям ING Bank NV Мартин ван Вилет отметил: "Интересно посмотреть, что произойдет после открытия американского рынка и начала операций с производными финансовыми инструментами. Если ставки по 10-летним облигациям резко превысят 2,50%, мы сможем увидеть их рост до 2,60%".

Аналитическая группа Report прогнозирует, что с ростом ставок 10-летних облигаций процесс укрепления доллара сохранит актуальность на определенный срок.