​Доллар начал дорожать

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Обнародованные несколько минут назад в США показатели безработицы увеличили вероятность повышения Федеральной резервной системой США (ФРС) ключевую ставку в декабре.

Как сообщает Report, вместо прогнозируемых 180 тыс. рабочих мест в несельскохозяйственом секторе открыто 271 тыс. Показатель безработицы снизился с 5,1% до 5,0%.

Отметим, что, параллельно недавним прогнозам агентства Report, доллар укрепился, курс евро снизился на 1,4% - с отметки 1,0880 USD/EUR до 1,0730 USD/EUR.

Наряду с этим, в соответствии с ранее сделанными прогнозами, стоимость золота снизилась на 1,5% - с 1 108 до 1 090 долларов/унция.

Аналитики Report считают, что процесс снижения продолжится на следующей неделе. Согласно прогнозам, курс доллар/евро до конца года установится на уровне 1,04 USD/EUR, золото будет стоить 1 000 долларов/унция.

Ожидается, что на валютном рынке Азербайджана курс доллара США приблизится к отметке 1,0520 AZN/USD, евро - 1,10 AZN/EUR.