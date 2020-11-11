Доллар дорожает к мировым валютам на неопределенности вокруг пандемии

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,16%, до 92,9 пункта

Курс доллара дорожает к другим основным мировым валютам в среду днем, поскольку оптимизм вокруг разработки вакцины от коронавируса был нивелирован опасениями вокруг продолжающегося распространения инфекции в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.50 (по бакинскому времени) курс евро к доллару снижался до 1,1785 доллара США с уровня предыдущего закрытия в 1,1814 доллара США за евро. Курс доллара к иене рос до 105,47 иены со 105,28 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,16%, до 92,9 пункта.

Изначально оптимизм по поводу разработки вакцины от коронавируса привел к снижению курса доллара по отношению к рисковым валютам, однако этот импульс начинает угасать, поскольку до распространения вакцины еще должно пройти время. В начале недели доллар дешевел на новостях об успешных испытаниях вакцины, разрабатываемой компаниями BioNTech и Pfizer. Тогда BioNTech сообщила, что вакцина показывает высокую эффективность, и заявка на регистрацию в США может быть подана в ноябре.

Кроме того, трейдеров беспокоит продолжающееся распространение коронавируса, в частности, в США. По данным университета Джонса Хопкинса на вторник, более 111 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США за последние сутки, скончались еще 590 человек.

"Учитывая данные об ускорении заражения коронавирусом в мире за вчерашний день, опасения по поводу экономических последствий пандемии могут ограничить дальнейший рост рынков акций и других рисковых активов. Пока слишком рано начинать радоваться тому, что эра COVID позади", — приводит агентство Reuters мнение старшего рыночного аналитика JFD Group Хараламбоса Писуроса (Charalambos Pissouros).