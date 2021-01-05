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Доллар дешевеет к мировым валютам на оптимизме вокруг вакцины

Доллар дешевеет к мировым валютам на оптимизме вокруг вакцины ING: На ослабление доллара в ближайшие месяцы будут влиять и ожидания по финансовой поддержке экономики США в период пандемии
Финансы
5 января 2021 г. 14:59

Курс доллара снижается во вторник по отношению к большинству основных мировых валют на продолжающемся оптимизме вокруг вакцины от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 14.28 (по бакинскому времени) курс евро к доллару рос до 1,2281 доллара США за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2248 доллара США. Курс доллара к иене снижался до 102,81 иены за доллар США с уровня предыдущего закрытия в 103,1 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,22%, до 89,67 пункта.

Доллар продолжает снижаться к основным мировым валютам четвертую торговую сессию подряд. Ранее индекс доллара достиг минимума с апреля 2018 года. Давление на американскую валюту, как более надежный актив, продолжают оказывать надежды трейдеров на восстановление мировой экономики в связи с внедрением вакцины от коронавируса.

"Хотя рост числа случаев COVID и остается ключевым краткосрочным риском, как это было во второй половине 2020 года, рынок продолжает уделять внимание перспективам вакцины и возможному восстановлению мировой экономики", — приводит агентство Reuters мнение аналитиков ING. Кроме того, аналитики отмечают, что на ослабление доллара в ближайшие месяцы будут влиять и ожидания по финансовой поддержке экономики США в период пандемии.

Инвесторы также ждут статистику по США. Аналитики прогнозируют, что индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в декабре снизился до 56,6 пункта с уровня ноября в 57,5 пункта.

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