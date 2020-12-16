Доллар дешевеет к евро и иене в преддверии заседания ФРС

Федрезерв. как ожидается, помимо решения о величине учётной ставки, которую он оставит неизменной, также обновит экономические прогнозы

Доллар дешевеет к евро и иене в среду утром на продолжении историй с подготовкой новых вливаний в американскую экономику и вакцинами от нового коронавируса, инвесторы также ожидают позднее в ходе торгов объявления итогов очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 9.13 (по бакинскому времени) курс доллара к евро опускался до 1,2163 доллара США за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2151 доллара США за евро, курс доллара к иене — до 103,47 иены за доллар США с уровня предыдущего закрытия в 103,66 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,07%, до 90,41 пункта.

Инвесторы ожидают позднее в ходе торгов объявления итогов декабрьского заседания Федрезерва. Регулятор, как ожидается, помимо решения о величине учётной ставки, которую, согласно мнению экспертов, он оставит неизменной, также обновит экономические прогнозы.

Американская валюта традиционно считается более надежным активом, и прогресс в деле вакцин от коронавируса также негативна для её курса. Вакцинация от коронавируса уже стартовала в Великобритании и США, ряд стран, в том числе Канада, Мексика, Сингапур, Коста-Рика и Панама, уже одобрили вакцину Pfizer и BioNTech. А Европейское лекарственное агентство (EMA) 21 декабря проведет заседание для рассмотрения вопроса о выдаче условного разрешения на использование этой вакцины и в Европейском союзе.

Кроме того, в конгрессе США продолжаются переговоры о стимулировании экономики в объеме примерно на 900 миллиардов долларов США. Несмотря на то, что договориться не удается с августа, оптимизма прибавилось на сообщениях о том, что члены конгресса не поедут на рождественские каникулы, пока не примут какой-либо вариант стимулирующего законопроекта.

"Из-за всех этих… факторов… от вакцины до стимулирования, мы наблюдаем слабость доллара", — считает управляющий филиалом State Street Bank в Токио Барт Вакабаяси (Bart Wakabayashi), которого цитирует агентство Reuters.