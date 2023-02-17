Долги жителей США по кредитным картам достигли почти $1 трлн впервые с 1999 года

Долги жителей США достигли 986 млрд долларов, что стало максимальным показателем за всю историю наблюдений, которая началась в 1999 году.

Долги жителей США достигли 986 млрд долларов, что стало максимальным показателем за всю историю наблюдений, которая началась в 1999 году.

Как передает Report, об этом сообщается в отчете Федерального резервного банка Нью-Йорка (входит в Федеральную резервную систему США).

Общий долг домохозяйств в конце четвертого квартала 2022 года превысил 16,9 трлн долларов.

В публикации говорится о том, что долги американцев резко выросли в четвертом квартале 2022 года. Они сразу подскочили на 61 млрд долларов. Предыдущий же рекорд был в четвертом квартале 2019 года, когда объем долгов был на уровне 927 млрд долларов.