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Долги жителей США по кредитным картам достигли почти $1 трлн впервые с 1999 года

Долги жителей США по кредитным картам достигли почти $1 трлн впервые с 1999 года Долги жителей США достигли 986 млрд долларов, что стало максимальным показателем за всю историю наблюдений, которая началась в 1999 году.
Финансы
17 февраля 2023 г. 11:22
Долги жителей США по кредитным картам достигли почти $1 трлн впервые с 1999 года

Долги жителей США достигли 986 млрд долларов, что стало максимальным показателем за всю историю наблюдений, которая началась в 1999 году.

Как передает Report, об этом сообщается в отчете Федерального резервного банка Нью-Йорка (входит в Федеральную резервную систему США).

Общий долг домохозяйств в конце четвертого квартала 2022 года превысил 16,9 трлн долларов.

В публикации говорится о том, что долги американцев резко выросли в четвертом квартале 2022 года. Они сразу подскочили на 61 млрд долларов. Предыдущий же рекорд был в четвертом квартале 2019 года, когда объем долгов был на уровне 927 млрд долларов.

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Версия на английском языке US credit card debt reaches nearly $1 trillion for first time since 1999

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