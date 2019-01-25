Долги россиян по кредитам стали рекордными с 2013 года

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Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В 2018 год долги россиян по кредитам выросли на 22,8% против 13,2% в 2017 году.
Как сообщает Report, это следует из обзора развития банковского сектора России, опубликованного ЦБ.
Это рекордный рост с докризисного 2013 года, когда задолженность россиян выросла почти на 30%, до 9,7 трлн руб. (около 146 млрд долларов).
В номинальном выражении объем кредитных долгов россиян достиг 14,9 трлн руб (примерно 225 млрд долларов).
Aydan TopçibaşevaАвтор новости