Долги россиян по кредитам стали рекордными с 2013 года

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В 2018 год долги россиян по кредитам выросли на 22,8% против 13,2% в 2017 году.

Как сообщает Report, это следует из обзора развития банковского сектора России, опубликованного ЦБ.

Это рекордный рост с докризисного 2013 года, когда задолженность россиян выросла почти на 30%, до 9,7 трлн руб. (около 146 млрд долларов).

В номинальном выражении объем кредитных долгов россиян достиг 14,9 трлн руб (примерно 225 млрд долларов).