Долги россиян по кредитам достигли 220 млрд долларов

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Совокупный кредитный портфель российских банков в 2017 году вырос на 9% и составил 12,5 трлн рублей (примерно 220 млрд долларов).

Как сообщает Report со ссылкой на Lenta.ru, эти данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

В 2017 году россияне взяли кредиты почти на 5,7 трлн рублей (примерно 100 млрд долларов), это на 37% больше, чем годом ранее. Количество кредитов выросло на 12%, до 34,8 млн единиц. Число кредитных карт увеличилось на 8% - в 2017 году было выдано более 8,65 млн новых карт с общим лимитом 544,5 млрд рублей (примерно 10 млрд долларов).

В результате отношение кредитов к ВВП составит 13,9%. В Азербайджане этот показатель равен 17%.