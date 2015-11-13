​Долги коммерческих банков Центробанку Азербайджана резко возросли

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ На 7 коммерческих банков страны приходится 317,544 млн. манатов или 8,2% требований Центрального банка Азербайджана (ЦБА) к банковским организациям. Как сообщает Report со ссылкой на отчеты банков, это Bank of Baku, Bank VTB (Azerbaijan), Kapital Bank, Кавказский банк развития, Turanbank, Silk Way Bank и Accessbank.

Согласно балансовому отчету банков, на 1 октября 2015 года обязательства Bank of Baku перед ЦБА составили 40 млн. манатов, Bank VTB (Azerbaijan) - 10 млн. манатов, Kapital Bank - 103,7 млн. манатов, Кавказского банка развития - 60 млн. манатов, Turanbank - 63 млн. манатов, Accessbank - 10 млн. манатов, SilkWayBank - 31 млн. манатов.

Отметим, что Центробанк не имеет требований к Pashabank, AFB Bank, Azerbaijan Sanaye Bank.

Согласно отчету банка, на 1 октября 2015 года совокупные требования ЦБА к банкам составили 3 859,6 млн. манатов, что в 2,6 раз больше по сравнению с началом года и в 2 раза - по сравнению с состоянием на 1 марта (после девальвации).