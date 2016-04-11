​Долги коммерческих банков Азербайджана Центробанку резко выросли

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Требование Центробанка Азербайджана (ЦБА) к коммерческим банкам на 1 марта 2016 года составило 6 463,4 млн. манатов. Как передает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), общий долг коммерческих банков по сравнению с показателем на 1 февраля вырос на 546,1 млн. манатов или 9,23%, с аналогичным показателем на прошлый год - на 4 554,2 млн. манатов или в 3,4 раза.

Рост объема долга коммерческих банков ЦБА объясняется мерами по сохранению ликвидности в столкнувшемся с финансовыми трудностями банковском секторе. В настоящее время требования к банкам достигли 19,7% совокупных банковских требований. В прошлом месяце этот показатель был равен 17,5%, в аналогичном периоде прошлого года - 6,7%.