​Долг Китая подскочил до рекордной отметки

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ В первом квартале 2016 года общий долг Китая вырос до рекордных 237% от ВВП, что выше, чем в других странах с растущей экономикой. Как передает Report со ссылкой на lenta.ru, об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на собственные расчеты. Ситуация с долгом повышает риск возникновения финансового кризиса или замедления экономического роста в КНР, предупреждают экономисты, опрошенные изданием.

В марте 2016 года финансовые власти Китая направили в экономику около 1 трлн. юаней (150 млрд. долларов) новых кредитов, в первом квартале объем вливаний достиг 2,6 трлн. юаней (400 млрд. долларов). В результате сумма внешнего и внутреннего долга в конце марта 2016 года подскочила до 163 трлн. юаней или 25 трлн. долларов, подсчитали в The Financial Times.

По размерам долга Китай сравнялся с развитыми экономиками мира. По данным Банка международных расчетов, в среднем они имеют долговую нагрузку в 175% ВВП. Лидером по этому показателю является Япония - 379% ВВП. На втором месте - Греция с 300% ВВП. Долг Великобритании и США составляет 245% и 244% ВВП соответственно.

"Любая крупная страна после такого резкого увеличения долга испытывала или финансовый кризис, или продолжительное замедление экономического роста", - отметил старший инвестиционный стратег Goldman Sachs Ха Джимин, слова которого приводятся в материалах The Financial Times.

По итогам 2015 года ВВП Китая вырос на 6,9% - худший показатель за последнюю четверть века. Национальная комиссия по развитию и реформам КНР в феврале установила целевой диапазон роста ВВП на 2016 год в 6,5-7%.

По данным Госстата КНР, в 2015 году совокупная прибыль ведущих промышленных предприятий Китая упала на 6,4 трлн. юаней или на 1 трлн. долларов. Это снижение вызвано низким спросом на промышленную продукцию, в результате компании сократили производство и снизили цены.