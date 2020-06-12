​Долг Грузии перед Азербайджаном не изменился

© Report https://report.az/storage/news/1ac8c55b2a0592c45bba2d8c18eb3b9d/402e31a2-3fcb-4246-a5aa-ef666f6473bb_292.jpg

Объем задолженности Грузии перед Азербайджаном равен 6,3 млн долларов США.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Министерства финансов Грузии.

По данным на 1 июня, в месячном сравнении долг соседней страны Азербайджану не изменился.

Общий объем внешнего долга Грузии равен 6 млрд долларов США, 5,7 млрд долларов США из этой суммы приходятся на долю правительства.

Наибольший объем долга соседней страны перед Германией (376,4 млн долларов), Францией (324,6 млн долларов) и Японией (216 млн долларов).

Долг Грузии перед Турцией, Россией и Арменией в месячном сравнении не изменился, составив 12,1 млн долларов, 48,6 млн долларов и 6,8 млн долларов США соответственно.