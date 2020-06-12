​Долг Грузии перед Азербайджаном не изменился

Объем задолженности Грузии перед Азербайджаном равен 6,3 млн долларов США.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Министерства финансов Грузии.
По данным на 1 июня, в месячном сравнении долг соседней страны Азербайджану не изменился.
Общий объем внешнего долга Грузии равен 6 млрд долларов США, 5,7 млрд долларов США из этой суммы приходятся на долю правительства.
Наибольший объем долга соседней страны перед Германией (376,4 млн долларов), Францией (324,6 млн долларов) и Японией (216 млн долларов).
Долг Грузии перед Турцией, Россией и Арменией в месячном сравнении не изменился, составив 12,1 млн долларов, 48,6 млн долларов и 6,8 млн долларов США соответственно.