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Долг Грузии перед Азербайджаном не изменился

​Долг Грузии перед Азербайджаном не изменился

© Report

Объем задолженности Грузии перед Азербайджаном равен 6,3 млн долларов США.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Министерства финансов Грузии.

По данным на 1 июня, в месячном сравнении долг соседней страны Азербайджану не изменился.

Общий объем внешнего долга Грузии равен 6 млрд долларов США, 5,7 млрд долларов США из этой суммы приходятся на долю правительства.

Наибольший объем долга соседней страны перед Германией (376,4 млн долларов), Францией (324,6 млн долларов) и Японией (216 млн долларов).

Долг Грузии перед Турцией, Россией и Арменией в месячном сравнении не изменился, составив 12,1 млн долларов, 48,6 млн долларов и 6,8 млн долларов США соответственно.

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