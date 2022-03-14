Долг Грузии перед Азербайджаном сократился

На 1 марта этого года долг Грузии перед Азербайджаном составил 3,721 млн долларов США.

На 1 марта этого года долг Грузии перед Азербайджаном составил 3,721 млн долларов США.

Об этом говорится в отчете Министерства финансов Грузии, сообщает местное бюро Report.

Согласно документу, в прошлом месяце долг сократился на 0,466 млн долларов.

Общий внешний государственный долг Грузии составляет 8 120 млн долларов, из которых 7 660 млн долларов приходится на правительство.

В феврале долги Грузии перед другими соседними странами - Турцией, Россией и Арменией - сократились на 7,246 млн долларов, 25,436 млн долларов и 3,283 млн долларов соответственно.