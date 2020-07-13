Долг Грузии перед Азербайджаном сократился

В месячном сравнении долг соседней страны Азербайджану снизился на 184 тыс. долларов

Объем задолженности Грузии перед Азербайджаном, по данным на 1 июля, равен 6,107 млн долларов США.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Министерства финансов Грузии.

В месячном сравнении долг соседней страны Азербайджану снизился на 184 тыс. долларов.

Общий объем внешнего долга Грузии возрос на 163 260, составив 6 142 531 тыс. долларов США.

Наибольший объем долга соседней страны перед Германией (372,396 млн долларов), Францией (457,182 млн долларов) и Японией (213,377 млн долларов).

Долг Грузии перед Турцией, Россией и Арменией в месячном сравнении сократился, составив 11,780 млн, 46,019 млн и 6,326 млн долларов США соответственно.