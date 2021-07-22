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Долг Грузии перед Азербайджаном сократился

Долг Грузии перед Азербайджаном сократился На 1 июля этого года государственный долг Грузии Азербайджану составил 4,85 млн долларов США.
Финансы
22 июля 2021 г. 14:56
Долг Грузии перед Азербайджаном сократился
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На 1 июля этого года государственный долг Грузии Азербайджану составил 4,85 млн долларов США.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Министерства финансов Грузии.

Согласно документу, в месячном сравнении задолженность соседней страны перед Азербайджаном снизилась на 204 тыс. долларов.

Общий внешний государственный долг Грузии составляет около 8,1 млрд долларов США, из которых 7,5 млрд долларов приходится на долю правительства.

Задолженность соседней страны перед Турцией, Россией и Арменией незначительно сократилась и составила 9,406 млн долларов США, 34,649 млн долларов США и 4,607 млн долларов США соответственно.

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