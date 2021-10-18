Долг Грузии перед Азербайджаном не изменился

На 1 октября этого года государственный долг Грузии Азербайджану составил 4,4 млн долларов США.

На 1 октября этого года государственный долг Грузии Азербайджану составил 4,4 млн долларов США.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Министерства финансов Грузии.

Согласно документу, в месячном сравнении задолженность соседней страны перед Азербайджаном не изменилась.

Общий внешний государственный долг Грузии составляет 7,9 млрд долларов США, из которых 7,5 млрд долларов приходится на долю правительства.

Задолженность Грузии перед другими соседними странами - Турцией (8,529 млн долларов США), Россией (31,57 млн) и Арменией (4,21 млн) - также не изменилась.