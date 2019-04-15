Долг Грузии перед Азербайджаном не изменился

Долг Грузии перед Азербайджаном на 1 апреля составил 7,435 млн долларов.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в месячном отчете министерства финансов Грузии.

Показатель в марте не изменился.

Общий внешний долг Грузии составил 5 388,974 млн долларов. Из этой суммы 5 222,384 млн долларов приходится на долю правительства.

Наибольший долг Грузия имеет перед Германией (320,233 млн долларов). На втором и третьем местах Франция (248,481 млн долларов) и Япония (212,609 млн долларов) соответственно.

Долг соседней Грузии перед Турцией, Россией и Арменией в месячном сравнении не изменился и по-прежнему составляет 14,273 млн долларов, 58,773 млн долларов и 8,305 млн долларов соответственно.