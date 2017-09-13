Долг Грузии Азербайджану сократился

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Государственный долг Грузии Азербайджану на 31 августа 2017 года составляет 8,995 млн долларов, что на 0,347 млн долларов или 3,7% меньше в месячном сравнении.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Bizzone.info.

Внешний государственный долг Грузии и взятых под государственные гарантии кредитов на эту дату равен 4,946 млрд долларов.

Государственный долг Грузии Германии составил 289 млн долларов, Японии - 210 млн долларов, Франции - примерно 132 млн долларов. Государственный долг Грузии Турции, России и Армении равен соответственно 17,2 млн, 72,5 млн и 10,3 млн долларов.