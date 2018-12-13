Долг Грузии Азербайджану остался неизменным

Тбилиси. 13 декабря. REPORT.AZ/ Долг Грузии перед Азербайджаном составляет 7,976 млн. долларов.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете министерства финансов Грузии.

По состоянию на 30 ноября текущего года, долг соседней страны Азербайджану в месячном сравнении остался неизменным.

Общий внешний долг Грузии в месячном сравнении вырос на 6,083 млн долларов до 5 млрд 108,144 млн долларов. Из этой суммы 4 млрд 983, 653 млн долларов приходится на долю правительства.

Наибольший долг Грузия имеет перед Германией (на первом месте с 274,748 млн долларов). На втором и третьем местах Япония (208,622 млн долларов) и Франция (187,224 млн долларов) соответственно.

Долг соседней Грузии перед Турцией, Россией и Арменией в сравнении с октябрем остался неизменным, составив 15,297 млн долларов, 63,567 млн долларов и 9,023 млн долларов соответственно.