​Долевое распределение акционеров НКО Para изменилось

Долевое распределение акционеров небанковской кредитной организации (НКО) Para изменилось.
Как сообщает Report, изменения произошли в прошлом году.
Доля лиц с фамилией Гулиевы, а также Тамиллы Гаджиевой и Расима Поладова сократилась, а доля лиц с фамилией Сафаровы и миноритарных акционерах увеличилась.
НКО Para было создано в 2016 году на базе ликвидированного ОАО Parabank. Его уставный капитал составляет 38,887 млн манатов.
|Долевое распределение акционеров Para
|Акционеры
|2018
|2017
|Эльдар Гулиев
|17,00%
|18,80%
|Алевтина Гулиева
|15,48%
|16,08%
|Ашраф Сафаров
|10,95%
|6,43%
|Фаиг Сафаров
|10,95%
|6,43%
|Тамилла Гаджиева
|9,78%
|12,58%
|Эльнур Гулиев
|9,56%
|11,39%
|Вели Гулиев
|9,03%
|12,10%
|Фарман Гулиев
|6,02%
|7,71%
|Ибрагим Сафаров
|3,43%
|1,93%
|Аваз Сафаров
|3,43%
|1,93%
|Расим Поладов
|3,01%
|3,86%
|Прочие
|1,35%
|0,75%
|Всего
|100,00%
|100,00%
Namiq HüseynovАвтор новости