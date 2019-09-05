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Долевое распределение акционеров НКО Para изменилось

​Долевое распределение акционеров НКО Para изменилось

Долевое распределение акционеров небанковской кредитной организации (НКО) Para изменилось.

Как сообщает Report, изменения произошли в прошлом году.

Доля лиц с фамилией Гулиевы, а также Тамиллы Гаджиевой и Расима Поладова сократилась, а доля лиц с фамилией Сафаровы и миноритарных акционерах увеличилась.

НКО Para было создано в 2016 году на базе ликвидированного ОАО Parabank. Его уставный капитал составляет 38,887 млн манатов.

Долевое распределение акционеров Para
Акционеры 2018 2017
Эльдар Гулиев 17,00% 18,80%
Алевтина Гулиева 15,48% 16,08%
Ашраф Сафаров 10,95% 6,43%
Фаиг Сафаров 10,95% 6,43%
Тамилла Гаджиева 9,78% 12,58%
Эльнур Гулиев 9,56% 11,39%
Вели Гулиев 9,03% 12,10%
Фарман Гулиев 6,02% 7,71%
Ибрагим Сафаров 3,43% 1,93%
Аваз Сафаров 3,43% 1,93%
Расим Поладов 3,01% 3,86%
Прочие 1,35% 0,75%
Всего 100,00% 100,00%
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