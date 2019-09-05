​Долевое распределение акционеров НКО Para изменилось

Долевое распределение акционеров небанковской кредитной организации (НКО) Para изменилось.

Как сообщает Report, изменения произошли в прошлом году.

Доля лиц с фамилией Гулиевы, а также Тамиллы Гаджиевой и Расима Поладова сократилась, а доля лиц с фамилией Сафаровы и миноритарных акционерах увеличилась.

НКО Para было создано в 2016 году на базе ликвидированного ОАО Parabank. Его уставный капитал составляет 38,887 млн манатов.