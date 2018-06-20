Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Долевое распределение акционеров банка БТБ незначительно изменилось.

Как сообщает Report, банк увеличил уставный капитал на 14,45 млн манатов или 27,8%, с 52 млн до 66,45 млн манатов.

Доля основного акционера банка BTB Нигяр Мехтиевой снизилась с 75% до 74,99%, а председателя Наблюдательного совета Рзы Садига выросла с 19% до 19,01%. Доля акционера Тюкязбан Махмудовой осталась без изменений в размере 6%.