https://report.az/storage/news/2e7a1163b67a10db166e3f393abfa138/156a163c-754d-4070-96b8-a6b56de1741b_292.jpg
Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Долевое распределение акционеров банка БТБ незначительно изменилось.
Как сообщает Report, банк увеличил уставный капитал на 14,45 млн манатов или 27,8%, с 52 млн до 66,45 млн манатов.
Доля основного акционера банка BTB Нигяр Мехтиевой снизилась с 75% до 74,99%, а председателя Наблюдательного совета Рзы Садига выросла с 19% до 19,01%. Доля акционера Тюкязбан Махмудовой осталась без изменений в размере 6%.
Economic DepartmentАвтор новости